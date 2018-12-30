"التعليم" تفتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحان الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، كلمات السر الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

ويمكن للمدارس الدخول على الرابط التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/؛ للحصول على كلمات السر والبريد الإلكتروني الخاص بكل طالب.

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية بالتنبيه على كل طالب باستلام ظرف مغلق يحتوي على البريد الإلكتروني وكلمة السر عن طريق إدارة المدرسة.

كما نبهت على مديري إدارات شؤون الطلبة والامتحانات بالمديريات، بسرعة إبلاغ جميع المدارس الثانوية بموعد فتح الموقع الإلكتروني.

وانتهت الوزارة من جميع إجراءات إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2018/2019، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل.