التعليم توجه المديريات بالسماح لطلاب "أولى ثانوي" بدخول الامتحان بالكتاب

كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، بشأن الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب لاصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/2019، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/1/2019، وينتهي يوم الخميس الموافق 24/1/2019، طبقًا للجدول المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وجاء بالكتاب الدوري: يرجى التفضل بالإحاطة بأن الوزير وجه باتخاذ اللازم نحو السامح لطلاب الصف الاول الثانوي العام، باصطحاب الكتاب المدرسي فقط خلال أداء الامتحانين التجريبيين المقرر عقدهما خلال شهر يناير، وشهر مارس من العام 2019، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع فقط، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وروعي فيها تطبيق مواصقات التقييم الجيد المرتكز على قياس مهارات التفكير العليا.

ولا يحق للطلاب دخول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، والتي تنظمها المديريات التعليمية، بالكتاب المدرسي.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، يبدأ بطلاب الصف الأول الثانوي، يتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة.