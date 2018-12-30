التعليم العالي: تعيين 11 عميدا جديدا بـ6 جامعات مصرية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 11 عميدا جديدا بعدد من الجامعات الحكومية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أن العمداء الجدد هم: الدكتور مصطفى سليمان القاضي عميدا لكلية الطب جامعة بنها، والدكتور هويدا صادق أمين عميدا لكلية التمريض جامعة بنها، والدكتور لطفي إبراهيم أبوسالم عميدا لكلية العلوم جامعة بنها، والدكتور أسامة صلاح فؤاد عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة بنها.

كما تم تعيين الدكتور سوزان القليني عميدا لكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور عادل التابعي زغلول عميدا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والدكتور عيد عبدالواحد على درويش عميدا لكلية التربية جامعة المنيا، والدكتور محمد مصطفى إبراهيم عبدالعال عميدا لكلية الطب جامعة كفرالشيخ، ود.مجدى إبراهيم البنا عميدا لكلية العلوم جامعة بورسعيد، والدكتور محمد حسن عبدالعال يوسف عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتور سماح محمد عبد الله عميدا لكلية التمريض جامعة أسيوط.