رئيس "محلية النواب" يدعو لانتفاضة للحد من حوادث الطرق

كتب- أحمد علي:

دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى انتفاضة حقيقة لوضع منظومة متكاملة من قبل الجهات صاحبة الولاية على الطرق في مصر، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمرور؛ لحماية ووقاية الطرق من تكرار الحوادث .

جاء ذلك في تعليقه على تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي ببنى سويف، بسبب الشبورة ووقوع العديد من الضحايا، مؤكدًا الحاجة لتضامن المسؤولية من قبل الجهات المختصة، والجهات صاحبة الولاية على الطرق، وهو أمر غير مكلف؛ لأنه خطوات متضمنة مواجهة المطبات العشوائية وتفعيل اللافتات الإرشادية ورفع الأتربة من على جوانب الطرق، وتفعيل الإزلالات الخاصة بالمطبات العشوائية، وإغلاق الطريق عند وجود شبورة، بشكل حاسم، وأيضا تفعيل الرادار المتحرك والثابت وتكثيف الدوريات قائلا: "منظومة بسيطة وغير مكلفة لا حاجة للمليارات لبناء الكباري والطرق الجديدة وإنما تفعيل لإجراءات بسيطة تمنع وقوع كوارث كبيرة".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن ترك الأمر للقضاء والقدر،- وهو في محله- أمر غير مقبول، وعلينا كجهات مختصة أن تقوم بدورها أولا وتتغلب على كافة الترهلات والإهمال، ومن ثم تترك الأمر للقضاء والقدر، وإنما ترك الأمر للقضاء والقضاء مع وجود الإهمال والترهل، الذى يتسبب في الحوادث أمر غير مبرر، مشيرًا إلى أننا نرى عدم إدارة للطرق بكثير من الوعى والمسؤولية تجاه الأرواح والسيارات على الطرق.

وطالب السجيني، بتفعيل دور مديريات الطرق على مستوى الجمهورية، وأيضا هيئة الطرق والكباري، في تفعيل هذه الرؤى الخاصة بالحماية والوقاية، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين في ردودهم على مثل هذه الكوارث والحوادث تتم بدون إحساس بالمسؤولية، ونرى العجب في ردود بعضهم سواء في لجنة الإدارة المحلية أو في اللجان الأخرى وقدر كبير من السفه والسطحية.

واختتم تصريحات بالتأكيد على أن المسؤولية تضامنية ولابد من تفعيل كافة الاختصاصات لمواجهة زهق الأرواح التي تتم على الطرق، بمنظومة حماية ووقاية، وهى لا تكلف الكثير، مؤكدا على أن الوضع في الماضي كان أسوء والآن لم نصل بشكل نهائي إلى الوضع الأفضل لوضع الطرق في مصر، هو تحسن ولكن لابد من منظومة حماية ووقاية.