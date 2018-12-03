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رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

10:51 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية بمقر المجلس.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات على رأسها جذب الاستثمارات بالإضافة لمتابعة قرار زيادة الدولار الجمركي.

كما يجري مدبولي، اجتماعًا مع وزير النقل لمتابعة خطة تطوير الوزارة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المجموعة الاقتصادية

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