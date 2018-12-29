"الطرق والمغتربين والتعديات".. 8 توجيهات من السيسي إلى الحكومة

القاهرة - مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع موسع عقده اليوم السبت، بمواصلة تطوير منظومة النقل، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والأوقاف والخارجية والبترول والثروة المعدنية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والمالية والداخلية والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرض الجهود القائمة لرفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، حيث وجه الرئيس السيسي - في هذا الخصوص - بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلاً عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.

وتطرق الاجتماع - كذلك - إلى متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، حيث وجه الرئيس بمواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون، كما وجه الرئيس بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة؛ بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض - أيضاً - المشروعات القائمة في مجال تطوير منظومة المزارع السمكية، وكذا مشروع تطوير بحيرة المنزلة، حيث وجه الرئيس - في هذا الإطار - باستمرار عمليات التطوير مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج المتميز.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع - كذلك - عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية؛ بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، كما وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة، حيث شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقاً مع أعلى المعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع - أيضاً - جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن آخر مستجدات مبادرة الرئيس للمسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، ودور المستشفيات الجامعية في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ مبادرة المسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية؛ بما يسهم في القضاء على المرض، وكذا الاستمرار في تنفيذ مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية الحرجة.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أطلع - كذلك خلال الاجتماع - على جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهاً بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة للسادة وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم.