"ارتفاع الموج ورياح وشبورة".. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

شبين الكوم 11 16

طنطا 11 16

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 15

السلوم 08 17

سيوة 11 17

بورسعيد 11 16

دمياط 11 15

الزقازيق 12 16

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 09 15

رأس سدر 14 18

نخل 05 14

نويبع 12 19

طابا 08 16

كاترين 02 08

الطور 14 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 11 18

بني سويف 11 17

المنيا 09 18

أسيوط 08 18

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 08 19

أسوان 09 19

أبوسمبل 08 20

الوادي الجديد 06 20

شلاتين 14 24

أبو رماد 15 23

رأس حدربة 16 22

حلايب 16 21