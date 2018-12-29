"الصحة": 23 ألف سيدة استفادت بالمجان من حملة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للأشعة، استفادة أكثر من 23 ألف سيدة في 11 محافظة من حملة الاكتشاف المبكر لأورام وسرطان الثدي التي تنفذها الوزارة تحت مسمي "البرنامج القومي لصحة المرأة" خلال عام 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن البرنامج نفذ فعاليات للمسح الطبي للسيدات باستخدام 12 وحدة متنقلة عملت على تنظيم فعالياتها في 11 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث قامت بفحص 23 ألف و241 سيدة.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم، أن كل خدمات البرنامج القومي لصحة المرأة سواء الكشفية أو العلاجية تتم بالمجان تماماً، موضحاً أن الوزارة وزعت 30 ألف مطوية توعوية لمشروع الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأوضح مجاهد، أنه يجري حالياً اتخاذ إجراءات ربط 30 مستشفى على مستوى الجمهورية بمنظومة نقل صورة الأشعة عن بعد ضمن برنامج قومي تنفذه الوزارة في هذا الصدد، لافتاً إلى انه جارى أيضا ربط 15 مستشفى أخري بالبرنامج، ليصبح العدد الإجمالي 45 مستشفى يتم العمل على ربطها إلكترونياً بالبرنامج القومي لنقل صور الأشعة عن بعد.

من جانبها قالت الدكتورة سهام السعدني، مدير الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان، إنه تم الإفراج الجمركي لألف و844 جهاز أشعة جديد للمستشفيات خلال عام 2018.

وأضافت "السعدني"، أنه تم تطبيق نظام نقل صورة الأشعة عن بعد في 19 مستشفى خلال العام الجاري، وعمل نظام إلكتروني بإدارة حجزات الأشعة وملفات المرضي، فضلاً عن العمل على صيانة أجهزة الأشعة في المستشفيات، بصفة دورية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لتطوير منظومة الأشعة، حتى تواكب أحدث الأنظمة، بما يخدم المريض المصري.​