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وفاة الإعلامي الرياضي محمد السباعي إثر حادث أليم

07:08 ص السبت 29 ديسمبر 2018
وفاة الإعلامي الرياضي محمد السباعي إثر حادث أليم

محمد السباعي

القاهرة- مصراوي:

توفي منذ قليل، الإعلامي الرياضي محمد السباعي؛ إثر حادث أليم، تعرض له في ساعة مُبكرة اليوم السبت.

ونعى الراحل عدد كبير من أصدقائه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك الراحل في تقديم البرامج الرياضية بقنوات "دي إم سي سبورت"، الحياة، دريم، إلى جانب خلفيته الإعلامية القوية التي بدأها بالعمل في القناة السادسة بالتلفزيون المصري عام 1995، وإذاعة الشباب والرياضة عام 2000.

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