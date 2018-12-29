أمين "مستقبل وطن": حادث أتوبيس الهرم يهدف لتعطيل مسيرة مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن حادث استهداف أتوبيس الهرم السياحي، ليس أمرًا شاذا في مصر وحدها، بل أصبح وضعًا طبيعيًا كل فترة بأي بلد؛ لتعطيل البلد ومسيرتها، محذرا من تأثر المصريين به أو الرجوع خطوة للوراء.

وأوضح الخولي، لمصراوي، أن السياحة بدأت والأمان بدأ يعود بشكل أقوى ما كان عليه، مؤكدا أنه سيخرج إرهابي معتوه ليفعل مثل هذا الحادث من آن لآخر.

وشدد على ضرورة ألا يؤثر الحادث على حياة المصريين، مضيفا: "أنا واثق في الأمن المصري لمواجهة مثل هذا المخطط".

وكانت عبوة بدائية الصنع، مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة، انفجرت أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحًا "فيتنامي الجنسية"، ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10.