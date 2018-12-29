رئيس "مستقبل وطن": حادث الهرم الإرهابي يستهدف تقويض جهود الدولة

كتب- أسامة عبد الكريم:

أدان المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم، وأسفرت عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشدهم المصري، وإصابة 12 آخرين.

وأكد رشاد، في تصريحات له، أن هذه العملية تستهدف تقويض جهود الدولة لإستعادة حيوية السياحة وحجم النجاحات التي حققتها الدولة خلال الآونة الاخيرة في هذه القطاع الحيوي، بجانب إرسال رسالة أمنية سلبية عن حقيقة الأوضاع وخصوصا أنها تأتي بالتزامن مع احتفالات المصريين باعياد الميلاد المجيد.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن المتتبع لخريطة الجرائم الإرهابية التي تحدث على أرض الدولة سيجد هناك تراجعا كبيرا في حجم وطريقة التنفيذ، وذلك يرجع للجهود الناجحة لرجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة البواسل في شتى ربوع الوطن.

وشدد رشاد، على ضرورة سرعة تتبع الجناة والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة والاستمرار في تشديد القبضة الأمنية على جميع تحركات العناصر المتطرفة وتضييق الخناق عليها، مؤكدا أن مصر عازمة على أن تكون أولى الدول التي تعلن خلوه نهائيا من الإرهاب وأهله، ستظل دائما صاندة وأبية على الركوع.

وأوضح رشاد، أن المعركة التي تخوضها مصر في مجال الإرهاب أصعب من الحروب العسكرية، لأنها ضد عناصر وتنظيمات مسلحة تقف ورائها وتدعمها أجهزة ومخابرات دول بأكملها، قائلا: "نعي تماما أن المعركة حتما سينتج عنها الكثير من الخسائر ولكن كلنا ثقة في أجهزة الدولة واستمرارها في تنفيذ مشروعها الوطني للنهوض بالبلاد والقضاء على أهل الشر".