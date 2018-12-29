"الأعلى للإعلام" يدين حادث المريوطية ويطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة

كتب- مصطفى علي:

أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، الجمعة، واستهدف أتوبيسًا للسياح، مؤكدًا أن الحادث لن يؤثر على مسيرة العمل في مصر وأن الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية.

من جانبه، طالب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جميع وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في هذا الشأن، وعدم الانسياق وراء اي معلومات مجهولة المصدر تطبيقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس من قبل.​