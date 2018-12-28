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    وزير التعليم: "لو عندي طفل دلوقتي هدخله مدرسة حكومي" (فيديو)

    03:22 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    وزير التعليم: "لو عندي طفل دلوقتي هدخله مدرسة حكومي" (فيديو)

    الدكتور طارق شوقي

    كتبت- ياسمين محمد:

    تصوير- محمود حمدلله:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يحاول معالجة الخلل في نظام التعليم الحكومي، مضيفًا: "أنا لو عندي طفل دلوقتي في ابتدائي أو حضانة، هدخله مدرسة حكومي في ضوء المناهج الدراسية الجديدة".

    وأضاف شوقي - خلال الندوة التي أقامتها جريدة الدستور أمس- أنه يجب استكمال تطبيق النظام الجديد: "نكمله لأنه لو نجحنا هنكون استعدنا مجانية التعليم اللي ضاعت"، مشيرًا إلى أنه اتُهم بإفساد التعليم، مضيفًا: "أنا عاوز أنجحها مش أبوظها زي ما اتهمت، أنا عاوز استعيدها"، متعجبًا:"هو التعليم كان مجاني!".

    وأكد وزير التربية والتعليم، أنه منظومة التعليم الجديدة ستنجح من النجاح نظرًا لتدريب المعلمين والجهد المبذول، لافتًا إلى أنه تم إنجاز الكثير خلال العام ونصف المنقضي: "عملنا مجهود كبير فيه مناهج جديدة وامتحانات جديدة وتفاصيل كتير وإحنا بنهتم بالتفاصيل".

    طارق شوقي وزير التربية والتعليم نظام التعليم الجديد المدارس الحكومية المناهج الدراسية الجديدة

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