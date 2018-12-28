حصاد 2018.. وزارة الثقافة تختتم عام ذوي القدرات الخاصة

القاهرة - أ ش أ:

شرعت وزارة الثقافة منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، في تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى الاهتمام بقطاع شعبي يمثل جزءا من نسيج المجتمع المصري.

ووجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جميع القطاعات التابعة بإعداد سياسات تستهدف طاقات الأمل وتعمل على تذليل كافة العقبات من أجل دمجهم بشكل طبيعي في الحياة من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة، كما قررت تجهيز جميع المواقع التابعة للوزارة الجاري إنشاؤها أو تطويرها بما ييسر حضور ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى إنشاء فصول لاكتشاف وتنمية مواهبهم في القاهرة والأقاليم.

كما أصدرت قرارا بتأسيس فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة في مارس 2018 لتكون أول فرقة محترفة نوعية تحت إشراف الفنانة وفاء الحكيم وخصصت لها مسرح الحديقة الدولية ليكون مقرا لها وقدمت أولى تجاربها المسرحية للجمهور في مايو الماضي بعنوان "أنتيكا" أعقبه تطوير للمبنى وافتتاح قسم لمسرح العرائس ثم تم تقديم العرض الثاني لها بعنوان "الحكاية روح".

ودليلا على جهود الدولة في هذا المجال وافقت وزير الثقافة على مشاركة الفرقة بعرض "أنتيكا" في ملتقى ليالي السلام الدولي بالمغرب، وملتقى "بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة بعرضي "ويبقى الأمر معلقا" و"الحكاية روح" إلى جانب مشاركة مواهب مسرح الشمس في الرسم على المراكب وإبداع أكبر جدارية خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم.

كما قامت الفرقة بجولة فنية على مسرح جامعة بني سويف وقدمت عرض "الحكاية روح" الذي شارك أيضاً في فعاليات الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة على مسرح مركز الهناجر للفنون، بالإضافة إلى نتاج ورشة "ويبقى الأمر معلقا" تدريب المخرج التونسي محمد العتيري بقصر الأمير طاز بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وفي نفس السياق، نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا كبيرا من الفعاليات خصصت لذوي القدرات الخاصة، ففي مجال المسابقات أطلق الدورة الأولى من مسابقة المواهب الذهبية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم شارك بها 73 متسابقا في مجالات العزف والغناء من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة والمنوفية ودمياط، وأقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح الجمهورية.

كما نظم الصندوق الدورة السادسة من ملتقى "بكرة أحلى" التي تعد الدورة الأولى عربيا في مجالات الفنون التشكيلية والمسرح والاستعراضات والغناء والشعر والقصة القصيرة، حيث تضمنت 150 عملا، إضافة إلى 11 مشاركا من 4 دول عربية هي السعودية وليبيا والمغرب وعمان، واحتضن العروض مسرح الهناجر قصر الأمير طاز، ومركز طلعت حرب الثقافي، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

أما الورش الفنية المتخصصة تضمنت فعاليات أسبوعية استقبلت 530 فردا لاكتشاف وتنمية مهاراتهم بمركزي طلعت حرب وإبداع الطفل "بيت العيني"، كما نظم واستضاف القطاع العديد من العروض الفنية لفرق ذوي القدرات الخاصة منها حفل فني لفرقة نور الإسكندرية للموسيقى العربية التابعة لجمعية دنيتنا للمكفوفين، ونادي سينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وفريق مجموعة الحنفي، وعرض مسرحي بعنوان لفريق التحدي والإرادة وذلك بمركز طلعت حرب، إضافة إلى اوركسترا النور والأمل بقصر الأمير طاز، وانتج القطاع العرض المسرحي "عشان احنا واحد" بالتعاون مع جمعية سلوى علوان الثقافية وتم عرضه على مسرح الهناجر وبمركز طلعت حرب.

أما الإدارة العامة للتمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة فقد نظمت العديد من الفعاليات الفنية والفكرية ضمت إقامة قافلة ثقافية توعوية في محافظتي أسوان ودمياط لتأهيل المجتمع للتعامل الأمثل مع ذوي القدرات الخاصة (فبراير وسبتمبر 2018)، والمشاركة في الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بمركز التعليم المدني بالجزيرة من خلال فرقة "احنا واحد" المسرحية لذوي القدرات الخاصة والحصول على جائزة الفنان محمد صبحي عن العرض الذي قدم بعنوان "كمان زغلول" (مايو 2018)، إعادة تقييم فرقة فنون الإعاقة الاستعراضية بالإسكندرية من خلال لجنة فنية متخصصة أوصت بتصعيد الفرقة والمدرب لفئة (أ) (أغسطس 2018).

كما تم اعتماد فرقة الرواد للعرائس الماريونت بالإسكندرية كأول فرقة في مصر والعالم العربي لهذا الفن وجميع أعضائها من ذوي الإعاقة الذهنية (أغسطس 2018)، كما تمت إقامة برنامج تأهيلي تثقيفي للعاملين بإقليم شرق الدلتا (الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – دمياط) للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة بقصر ثقافة المنصورة خلال (أغسطس 2018)، إلى جانب إقامة ملتقى فنون التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم شارك فيه جميع الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا بعض الفرق الخارجية (أكتوبر 2018)، وتم تنظيم احتفالية "عصايتي مرايتي" احتفالاً باليوم العالمي للعصا البيضاء وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (أكتوبر 2018).

وعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة بعنوان "قضايا الأقزام في مصر بين التمكين الثقافي والتنمية المستدامة" بالمركز الثقافي بالجيزة (ديسمبر 2018)، كما تمت المشاركة في ملتقى الإنسانية الذي نظمته لجنة مبدعون لفنون متحدي الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بفرقة فنون الإعاقة بالإسكندرية، والتي حصلت على المركز الأول وكان على رأس لجنة التحكيم مصمم الاستعراضات والمخرج الشهير وليد عوني، وذلك بمسرح الجلاء (ديسمبر2018).

وتم تنظيم 27 مؤتمرا لليوم الواحد عن ذوي القدرات الخاصة بجميع الفروع الثقافية بمحافظات مصر خلال شهر ديسمبر 2018، إلى جانب عدد كبير من المحاضرات التوعوية وأخرى لتنمية مهارات أبطال التحدي بجميع أقاليم مصر، إضافة إلى الورش الفنية التي تنمي قدراتهم الفنية وتشجعهم على الدمج وسط المجتمع وإقامة معارض فنية لإنتاجهم.

واختتم عام 2018 بالنجاح في ظهور العدد الأول من مجلة "قطر الندى" للأطفال الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريقة برايل للأطفال المكفوفين بداية من شهر ديسمبر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم افتتاح فصول لذوي القدرات الخاصة بجميع مراكز تنمية المواهب القائمة، ويتردد عليها 64 طالبا وطالبة حتى الوقت الحالي، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتب والتي تم تزويدها بأجهزة حاسب آلى وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة "برايل" في مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب مطبعة بطريقة "برايل"(مارس ۲۰۱۸).