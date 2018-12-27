اليوم.. أمين الجامعة العربية يحكي "تجربته" في ندوة بجامعة القاهرة

كتب - محمد قاسم:

تستضيف جامعة القاهرة، الخميس، أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية في ندوة بعنوان "تجربتي" بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة وفي مناسبة مرور 110 عامًا على إنشاء الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتي في إطار الاحتفال بمرور 110 عامًا على إنشاء الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة تعريف الطلاب بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.​