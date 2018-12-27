اليوم.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي

(مصراوي):

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات.

يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

يستعرض اجتماع الحكومة أيضًا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.