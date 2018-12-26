الجامعة البريطانية الأولى على الجامعات المصرية في مجال الفيزياء في تصنيف شنجهاي

كتب- محمد قاسم:

حصلت الجامعة البريطانية في مصر على المركز الأول في الفيزياء ضمن تصنيف شنجهاي، طبقاً للموضوع ضمن أفضل 500 جامعة الأوائل على العالم، متفوقة بذلك على كافة الجامعات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية بعد حصولها على الترتيب من 301 لـ 400 في مجال الفيزياء.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة البريطانية في مصر ، أن محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، قدم التهنئة لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بحصول الجامعة على المركز الأول في مجال الفيزياء طبقاً لتصنيف شنجهاي، مؤكداً استمرار مجلس الأمناء في دعم مسيرة البحث العلمي بالجامعة لما لذلك من أثر إيجابي على منظومة التقدم العلمي ومسيرة التنمية.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية إن حصول الجامعة البريطانية على المركز الأول في مجال الفيزياء هو تأكيد لرسالة الجامعة في البحث العلمي الذي جعلها تحتل المرتبة الأولى في تصنيف شنجهاي.

وأضاف:" تضم الجامعة البريطانية ١٢ مركزا بحثيا متخصصاً ومركزين للدراسات الخدمية ومركزين للدراسات السياسية، بالإضافة لمركز الفزياء النظرية الذي يضم خبراء لهم أبحاث هامة ونشر علمي متميز أشاد به تصنيف شنجهاي وهو ما جعلنا نحصل على 301 إلى 400 في هذا التقييم الذي يقيم الـ 500 جامعة الأوائل على العالم".

وأشار حمد إلى أن الجامعة البريطانية ملتزمة بجودة التعليم سواء المصرية أو الإنجليزية وهو ما جعل الجامعة تحصل على المركز الأول على الجامعات الخاصة في مصر للعام الرابع على التوالي طبقاً لتصنيف QS و US News.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الزنط رئيس مركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية إنه يعمل بالمركز نخبة من العلماء المصريين والأجانب بالإضافة إلى برامج الزيارات العلمية للأكاديميين من داخل وخارج البلاد- خلال العام الماضي فمثلا زار المركز علماء من جامعات ومراكز بحوث علمية في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا".

وأوضح الزنط أن إجمالي معدل الأبحاث التي يصدرها المركز سنويا يقدر بحوالي 30 بحثا بالإضافة إلى أكثر من مائة بحث في نطاق التعاون مع "سيرن"، لافتاً إلى أن معظم هذه الأبحاث منشورة في أهم الدوريات في مجال الفيزياء والفيزياء الفلكية، كما قام المركز بتنظيم العديد من الندوات والورش العلمية والتدريبية للطلاب وشاركوا في مؤتمرات دولية (وفي تنظيمها) وقام الباحثون فيه بزيارات لمراكز علمية أوروبية.