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تبدأ بالقاهرة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة الأمطار

08:52 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
تبدأ بالقاهرة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة الأمطار

كتب- إسلام ضيف:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ستبدأ في السقوط مساء اليوم الأربعاء على محافظة القاهرة، بشكل خفيف حتى نهاية اليوم، وكذلك باقي السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف "عبدالعال" في تصريح لمصراوي، أن الأمطار على محافظة القاهرة من المقرر لها الانتهاء غدًا الخميس، مستكملًا: "ستظل مستمرة على باقي المحافظات حتى منتصف يوم الجمعة المقبلة، ثم ستبدأ في الانحسار على السواحل الشمالية فقط".

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن موجة الأمطار وعدم استقرار الطقس تنتهي يوم الأحد المُقبل.

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