القضاء على الأمية في 3 أعوام.. "مستقبل وطن" بالغربية يوقع بروتوكول مع "تعليم الكبار" ​

كتب– أسامة عبد الكريم:

وقع محمد العريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،

أعلن المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (احنا معاك)، موضحا أنه تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية فى محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام. بحسب بيان

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن ينظم عدد من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين فى المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.