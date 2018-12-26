السيسي: "بعض الناس بتاكل مال الدولة وتروح تعمل حج وعمرة"

كتب- محمد نصار:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض المواطنين الذين يتهربوا من دفع أموال الدولة المستحقة، قائلًأ: "أنا زعلان على حالنا إن الناس تستبيح، وفاكرة إن المال ده مش حرام، لا ده مال حرام، بتروح تحج وتعمل عمرة وبتاكل مال اليتيم بتاع الدولة، الكلام ده ينطبق على المحاجر وكل حاجة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: نعمل قانون للمحاجر مبتجبش فلوس، إحنا مش عاملين حوكمة للموضوع، المحليات والمحافظين وغيرهم ملهمش دعوة، أمال بترفع إيدك وتقولي عايزين صرف وكهرباء وغلابة، ما أنت كمان لازم تقف معايا.

ووجه الرئيس السيسي، بعمل عقود بين الدولة والمواطنين سواء كانت في المحاجر أو ساحات الانتظار أو المحلات: تتعمل آلية متسمحش أبدًا بتجاوزات، لابد أن يكون في العقد التزامات شديدة القسوة وشديدة الانضباط، وكل قائد مسئول مع مديري الأمن عن المحافظات، هشوف هنقدر ناخد حق الدولة من الناس زي ما بنديهم ولا لا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.​