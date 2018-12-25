شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد زيارة للسعودية

كتب- طه عبيد:

وصل فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، عائدا من السعودية، بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين، ومفتي عام المملكة، وبحث مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والأزهر، كما أدى مناسك العمرة، وزار المدينة المنورة.

وكان في وداع شيخ الأزهر، لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، ومندوب عن المراسم الملكية.