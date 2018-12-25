"الإعلاميين" بعد استقالة رئيسها: اجتماع لهيئة المكتب خلال ساعات لبحث التداعيات

كتب- مصطفى علي:

قالت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن هيئة مكتب النقابة ستجتمع خلال ساعات لبحث تداعيات الاستقالة التي أعلنها حمدي الكنيسي من رئاسة اللجنة التأسيسية للنقابة.

وأضافت صالح في تصريح لها أن هيئة المكتب تتواصل الآن مع المستشار القانوني للنقابة وعدد من القانونيين لمعرفة من سيتولى رئاسة اللجنة خلال الأيام المقبلة وأضافت أن مجلس النقابة يواصل عمله بشكل طبيعي لحين تشكيل الجمعية العمومية وإجراء أول انتخابات لنقابة الإعلاميين.​