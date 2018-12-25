وزيرة السياحة تلتقي وفد الشباب الياباني بحضور وزير الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع وفد الشباب الياباني الذي تستضيفه هيئة تنشيط السياحة، وذلك في الحفل الترحيبي الذي نظمته الهيئة لهم بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

يضم الوفد مجموعة من الشباب الياباني من محافظات هيروشيما -اوكاياما- إهيمي اليابانية الذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو الماضي، وتستضيفهم الهيئة في رحلة الى القاهرة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجارى، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني وتوطيد العلاقات بين البلدين.

حضر الحفل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسفير ماساكي نوكي السفير الياباني بجمهورية مصر العربية.

ورحبت وزيرة السياحة بالوفد فى مصر، متمنية لهم رحلة سعيدة يستمتعوا خلالها بالمعالم الاثرية الفريدة التي سيقومون بزيارتها، ومؤكدة على عمق العلاقات التى تريط بين مصر واليابان على المستويين الرسمى والشعبى.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد يوسف عن تمنياته أن تكون الزيارة اضافة قوية للصداقة اليابانية المصرية والتي تمتد بجذورها إلى عقود عديدة مضت، شهدت خلالها تعاون فى شتى المجالات الثقافية والسياحية و الإقتصادية والصناعية وغيرها، موضحا أن لصناعة السياحة دور كبير فى تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الإنسانية بين الشعوب .

وقام السفير الياباني بمصر بتوجيه الشكر على حسن الضيافة والاستقبال للوفد، معربا عن امتنانه لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لدعوتهم لهؤلاء الشباب الياباني القادم من أكثر المحافظات اليابانية تضررا من الفياضانات ، وذلك لزيارة مصر من خلال مبادرة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا الي أن هذه الدعوة تعد أكبر دليل علي تعاطف الشعب المصري مع أصدقائهم اليابانيين في المناطق المتضررة.

كما أكد انه سينقل للشعب المصري تحيات جلالة الإمبراطورة اليابانية، ورسالتها التي أعربت خلالها عن شكرها وامتنانها علي مشاعر المصريين الطيبة التي كانت بمثابة داعم لدولة اليابان أثناء هذة الكارثة.

ومن جانبهم أعرب عدد من الشباب من أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمصر وللحكومة المصرية على دعمهم المعنوى ومشاركتهم الانسانية لهم من خلال دعوتهم لهذه الزيارة، وعلى كرم الاستضافة، مشيرين إلى أن هذه الدعوة ستحمل رسالة من مصر لدولة اليابان تنقل ما شاهدوه بها من حضارة وامان وسلام مما يجعل الشعب الياباني يتعرف بشكل أكبر على مصر.

جدير بالذكر أن برنامج الزيارة الذى نظمته الهيئة للوفد بدأ امس بجولة سياحية فى بعض المعالم السياحية والاثرية بالقاهرة منها المتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة خان الخليلى.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد اليوم إلى محافظة أسوان للقيام برحلة نيلية بين مدينتى أسوان والأقصر يتم خلالها زيارة عدد من المعالم السياحية، كما سيزور الوفد منطقة أهرامات الجيزة يوم السبت القادم قبل عودتهم إلى اليابان.