رئيس الوزراء ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد

كتب- محمد نصار:

أناب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك اليوم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الاخوة الاقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

وطالب المحافظ رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس ومنع تواجد أي إشغالات مع تكثيف أعمال النظافة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة .

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياَ بانتظار اى سيارات بمحيط الكنائس.