أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

رئيس الوزراء ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد

12:15 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
رئيس الوزراء ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد

خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أناب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك اليوم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الاخوة الاقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

وطالب المحافظ رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس ومنع تواجد أي إشغالات مع تكثيف أعمال النظافة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة .

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياَ بانتظار اى سيارات بمحيط الكنائس.

مصطفى مدبولى محافظ القاهرة احتفالات الأرمن الكاثوليك خالد عبد العال حملات النظافة رفع الإشغالات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان