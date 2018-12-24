السيسي يطالب بمساواة ذوي الإعاقة بالأسوياء في الجوائز المالية الرياضية

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمساواة ذوي الإعاقة بالأسوياء من المواطنين في الجوائز المالية الرياضية.

وقال السيسي احتفالية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة " قادرون باختلاف" التي نظمتها وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، "لابد من التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسية لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية فى الأنشطة الثقافة والفنية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على مستوى الدولي بالأسوياء فى الجوائز المالية المقدمة لهم.

وأضاف الرئيس: "لا بد من توفير التأمين الصحي الشامل لذوي القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية".

يشار إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة، ومجالات تفوقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة.