  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعات 72 ساعة: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب ملاحة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    علي عبدالعال يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بمطار القاهرة

    01:01 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    علي عبدالعال يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بمطار القاهرة

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب – طه عبيد:

    وصل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، والوفد المرافق له، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكان في استقباله بالمطار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، أنهى إجراءات وصوله على طائرة خاصة واستقبله الدكتور علي عبد العال باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وعقد معه جلسة مباحثات مصغرة، رحب خلالها به والوفد المرافق له.

    عبدالله محمد آل الشيخ مجلس الشورى السعودي مطار القاهرة علي عبدالعال مجلس النواب

    الخبر التالى:

    بالفيديو.. استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان