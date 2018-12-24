علي عبدالعال يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بمطار القاهرة

كتب – طه عبيد:

وصل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، والوفد المرافق له، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكان في استقباله بالمطار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، أنهى إجراءات وصوله على طائرة خاصة واستقبله الدكتور علي عبد العال باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وعقد معه جلسة مباحثات مصغرة، رحب خلالها به والوفد المرافق له.