السكك الحديدية: إصابة سائق سيارة ملاكي اقتحم مزلقان شبين القناطر

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء اليوم الأحد، عن اقتحام سيارة ملاكي رقم ١٨٢٦ "ك. ب. أ"، مزلقان شبين القناطر من جهة شرق وهو مغلق بالبوابات وشغال إجراس وأنوار .

وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة الملاكي بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد مما تسبب في إعوجاج ضلفة بوابة المزلقان واحتكاكها بجانب الجرار دون تلفيات وتأخير القطار ١٠ دقائق، وإصابة سائق السيارة بكدمات في قدمه، وتم التحفظ على السيارة بمعرفة الشرطة.

وناشدت الهيئة، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.