التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي مساء الأحد، المعينون هم: الدكتور عادل رسمي حماد عميدا لكلية التربية، والدكتور عبد السلام علي عميدا لكلية التجارة، والدكتور حمدي احمد سيد عميدا لكلية خدمة اجتماعية، والدكتورة مديحة حسني أحمد عميدا لكلية طب بيطري، والدكتورة جمال محمد علي يوسف عميدا لكلية تربية رياضية، والدكتور أحمد صابر محمود عميدا لكلية الآداب.