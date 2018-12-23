رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لوضع حوافز الإسراع في تنمية سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لبحث وضع حوافز للإسراع بتنمية سيناء، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، التضامن الاجتماعي، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



في بداية الاجتماع أكد مدبولي، بحسب بيان، أن الحكومة تهدف إلى إعطاء ميزات تفضيلية حقيقية لشمال سيناء على وجه الخصوص وسيناء بوجه عام للإسراع بتنميتها، حيث سيتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين على السكن والإقامة، وكذا للمستثمرين للإسراع في ضخ استثماراتهم، وتنفيذ مشروعاتهم هناك.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مقترحات بإعطاء إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز للمستثمرين لفترات محدودة، وكذا إتاحة الأراضي في شمال سيناء بحق الانتفاع.



وتابع: من المطروح أيضًا توفير وحدات الإسكان الاجتماعي في شمال سيناء بأسعار أقل من مثيلاتها في باقي المحافظات وكذا تخفيض المصروفات بنسب كبيرة في المدارس المتميزة التي تنفذها الدولة، مثل مدارس النيل، أو اليابانية، وغيرها.



وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الخدمات المختلفة المقدمة لأهالى سيناء، والمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حالياً، حيث تتولى الوزارات المختلفة تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن موازناتها السنوية، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 312 مشروعاً بإجمالى 198 مليار جنيه فى البنية الأساسية والخدمات.



وقال: "هناك أيضاً 11 تجمعاً تنموياً زراعياً، على مساحة نحو 5200 فدان، أعلن عنها محافظ شمال سيناء خلال الاجتماع، سيتم طرحها قريباً للمستفيدين، ستسهم فى تحقيق معدلات عالية للتنمية، بخلاف مدينة رفح الجديدة التى يتم إنشاؤها، والتى ستسهم فى توفير سكن لائق للمواطنين، فى مجتمعات مخططة حضارياً، تتوافر بها كل الخدمات، وهناك فرص كبرى للاستثمارات الصناعية فى وسط سيناء، خاصة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت.



وكلَّف رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من تجميع وعرض نتائج مجموعات العمل الخاصة بتنمية سيناء، وإعداد خريطة تفصيلية وبرامج تنفيذية للمشروعات التنموية التى من المقترح البدء فيها بسيناء.