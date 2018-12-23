رئيس مركز البحوث الزراعية: برنامج "تقاوي الخضر" يستهدف تقليل الاستيراد

كتب-أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز مسئول عن المحاصيل الجديدة واستنباطها، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمحاصيل الحقلية هناك ٢٢ صنفًا يتم تداولها عبر الجمهورية وتأمين تقاوي القمح وتوفيرها سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأضاف "سليمان" في تصريحات اليوم الأحد، أنه بالنسبة للقطن هناك أصناف عديدة يتم التداول عليها مثل طويلة التيلة ومتوسط التيلة أو فائقة الطول، وبالنسبة للخضر أصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل البرنامج الوطني لتقاوي الخضر ليتم العمل بشكل جماعي لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن الوزارة تشارك بدور كبير في ترشيد المياه عن طريق المعاملات الزراعية مثل الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر وتطوير الري الحقلي واستنباط أصناف جديدة ترشد المياه والتوسع في إنتاج الأرز الهجين والأرز المتحمل للجفاف، وأكد أن الفول البلدي ليس بالأمر الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.