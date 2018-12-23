عبدالعال يحذر الحكومة: البيانات العاجلة ليست "تنفيس" والرد خلال 7 أيام

كتب احمد على:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، والتي بدأت بتقديم عدد من النواب، لبيانات عاجلة بشأن المشكلات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية.

وحذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تجاهل البيانات العاجلة التي يقدمها النواب، قائلا: "على الحكومة أن ترد على البيانات العاجلة للنواب خلال 7 أيام من موعد تلاوتها فى المجلس"، وتابع: "لا يمكن أن يظل النواب يتحدثون مع بعضهم البعض، والحكومة إذا كانت تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس فهو اعتقاد خاطئ يجب أن تنساه".​