"عبدالغفار" يوجه الجامعات بمراعاة إجازات أعياد الميلاد في جداول الامتحانات

كتب- محمد قاسم:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

في مستهل الجلسة، وجه الوزير التهنئة لجامعة المنوفية ورئيسها الدكتور عادل مبارك وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب ومنسوبي الجامعة بمناسبة العيد الثاني والأربعين للجامعة.

كما كرم الوزير رؤساء الجامعات السابقين وهم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور سيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، إضافة للدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية السابق.

ومن المقرر أن يتم تكريم باقي رؤساء الجامعات السابقين في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل.

كما جه الوزير التهنئة للمجتمع الجامعي بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، موجها بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجه الوزير باتخاذ كافة الجامعات الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.