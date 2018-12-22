عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقاءه بالصحفيين المُعتدى عليهم

كتب- مصطفى علي:

التقى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اليوم السبت، مع الصحفيين المعتدى عليهم بنقابة الصيادلة يوم الاثنين الماضي، وهم عاطف بدر ومحمد الجرنوسي من المصري اليوم وآية دعبس من اليوم السابع وإسراء سليمان من الوطن.

وقال "سلامة" لمصراوي، إنه استمع من الصحفيين لتفاصيل ما حدث معهم من اعتداء بنقابة الصيادلة، حيث كان يعرف بها ولكنه استمع لتفاصيل أكثر من جانبهم، ووعد بوقوفه في صف واحد معهم وتأكيد دعمه الكامل لهم.

وأضاف سلامة: "الزملاء متمسكون بالإجراء القانوني ونحن معهم وكلفت الشؤون القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام باسم النقابة ضد من اعتدى على الصحفيين أو حرّض ضدهم لو كان هناك مُحرض، وأكدت لهم أن النقابة والمجلس في خندق واحد ضد الاعتداء على الصحفيين من أي شخص كان".

واستكمل: "هذا نهج انتهجته منذ توليت منصب نقيب الصحفيين، وسبق وأن طبقته في أزمة الزمالك وقانون تنظيم الصحافة، وحينها أصدرنا بيانًا بالإجماع، وهذا موقف لابد منه في الأوقات التي تحتاج لاصطفافنا جميعا".

وشدد نقيب الصحفيين على أن النقابة ليس لها علاقة بانتخابات نقابة الصيادلة، ولكن مطلبنا معاقبة المُعتدي ومن حرّض المعتدي إذا كان هناك من محرض- بحسب قوله، موضحًا أن الزملاء لم يطلبوا أكثر من دعم النقابة الكامل لهم وهو ما أكدته لهم.

وأوضح أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا هذا الأسبوع لبحث أزمة الاعتداء على الزملاء بنقابة الصيادلة واتخاذ قرارات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قضايا النقابة المُلحة الأخرى.

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