عبدالعال يلوح بمناقشة قانون ذوى الإعاقة بدون حضور وزيرة التضامن

كتب- أحمد علي:

لوح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناقشة مشروع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة بدون حضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، على الرغم من تواجدها داخل الجلسة.

جاء تلويح علي عبدالعال، في الجلسة العامة، بسبب تجمع النواب حول الوزيرة، أملا في الحصول على تأشيرة منها لعدد من الطلبات التي تخص أبناء دوائرهم.

وقال علي عبدالعال: سأناقش القانون من دون حضور وزيرة التضامن.

ودعا رئيس البرلمان، وزيرة التضامن بعدم التوقيع على أي طلب للنواب أثناء انعقاد الجلسة.​