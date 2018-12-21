4 فئات محرومة من إضافة المواليد الجُدد على بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تلقت خلال مهلة إضافة المواليد الجُدد- التي بدأت في الأول من أغسطس وامتدت حتى السابع من نوفمبر الماضي- طلبات لإضافة 8 ملايين مولود، مشيرًا إلى أنها تعكف حاليًا على تسجيل الطلبات على النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

ولفت مدكور- في تصريح خاص لمصراوي- إلى أنه على الرغم من تلقي جميع الطلبات إلا أن الإضافة ستقتصر على فئات معينة من المتقدمين، فيما سترفض طلبات البعض الآخر، ومنهم:

1 - من لم تنطبق عليه اشتراطات القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018، والخاص بفتح باب إضافة المواليد الجدد، والذي حدد عدة فئات، منها: "المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت".

2 - من تخلف عن التقديم خلال المهلة المحددة، والتي انتهت في 7 نوفمبر الماضي.

3 - من تقدم لإضافة المواليد على بطاقة الجد دون وجود ذويهم على ذات البطاقة.

4 - من تخلف عن تقديم جميع الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين.