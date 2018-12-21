"الأوقاف" توزع 250 طن سلع غذائية ضمن أبرز الأخبار متوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

تبدأ وزارة الأوقاف ممثلة في مديرياتها على مستوى الجمهورية في توزيع 250 طنا من السلع الغذائية مجانا على 50 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة، اليوم الجمعة، ونعرضها في التقرير التالي.

القاهرة.. يشارك كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة نيفين جامع، في افتتاح مشروع (شارع 306) التابع لصندوق "تحيا مصر" بشارع المفتشين بمصر الجديدة.

القاهرة.. تبدأ وزارة الأوقاف ممثلة في مديرياتها على مستوى الجمهورية في توزيع 250 طنا من السلع الغذائية مجانا على 50 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في إطار الدور المجتمعي للوزارة ورسالتها في خدمة المجتمع .

الطور.. تنطلق قافلة طبية برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إلى وادي مجيرح بمدينة دهب، في إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة، للوصول للمناطق اﻷكثر احتياجا للخدمات الطبية.. وتضم القافلة تخصصات طبية باطنة، وأطفال، وجراحة، وجلدية وأسنان، ونساء، وعيادة تنظيم أسرة، وسيتم توقيع الكشف الطبي وإجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف اﻷدوية بالمجان.

الإسكندرية.. يختتم مهرجان الإسكندرية للأغنية، فعاليات دورته الـ 15، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ويحيي الحفل فرقتا "أيامنا الحلوة" ، و"سيناترا".