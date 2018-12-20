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    الأسبوع المقبل.. "دفاع النواب" تستكمل مناقشة قانون المرور

    04:41 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    الأسبوع المقبل.. "دفاع النواب" تستكمل مناقشة قانون المرور

    أرشيفية

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي – سيلفيا نبيل لويس – ممدوح مقلد) في ذات الشأن، باجتماع مشترك مع مكاتب خمس لجان: "الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، والإدارة المحلية".

    كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن عدم إقامة مركز شرطة بقرية برمبال القديمة بمركز النصر الدقهلية حتى الآن.

    لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب قانون المرور اجتماع مشترك

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