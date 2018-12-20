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    "اختار وجبتك".. مصر للطيران تعلن ميزة جديدة للمسافرين حتى 7 يناير

    03:28 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    "اختار وجبتك".. مصر للطيران تعلن ميزة جديدة للمسافرين حتى 7 يناير

    أرشيفية

    كتب- طه عبيد:

    تقدم شركة مصر للطيران للركاب من أعضاء برنامج المسافر الدائم الذهبي، وركاب درجة رجال الأعمال، ميزة جديدة خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتى ٧ يناير المقبل، بإمكانية اختيار وجباتهم التي يرغبون في تناولها باستراحات الشركة بمطار القاهرة الدولي؛ بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

    وقالت مصادر، بالشركة إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة بالاحتفال بالكريسماس، وتقرر إطلاق الخدمة الجديدة الركاب، ولكن عليهم طلب الوجبات قبل موعد رحلة السفر بـ ٢٤ ساعة حتى يتسنى للشركة تجهيزها وتقديمها.

    شركة مصر للطيران برنامج المسافر الدائم الذهبي ركاب درجة رجال الأعمال مطار القاهرة الدولي رأس السنة

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