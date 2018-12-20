الأوقاف: إقامة كاملة للملتحقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة

القاهرة - (أ ش أ):

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة باستكمال كافة التجهيزات الفنية والتقنية وتجهيز مطبخ ومطعم وصالة طعام بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لتقديم خدمة معيشية متكاملة للمتدربين عملا على راحتهم وتفرغهم لمهامهم العلمية والتدريبية طوال فترة إقامتهم بالأكاديمية.

وقال الوزير - فى بيان اليوم، إن الأكاديمية ستكون أحد أهم النماذج المتميزة في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مجال الخطاب الديني المستنير؛ بما تتضمنه من برامج تدريبية عصرية متنوعة وشاملة بما يسهم في تكوين إمام عصري واع شديد التميز والاستنارة على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل.

ومن جانب أخر وجه وزير الأوقاف بسرعة إعادة تأهيل مركز تدريب الأئمة بكل من محافظة سوهاج والشرقية ليضافا إلى مراكز التدريب على مستوى الجمهورية في إطار خطة الوزارة التوسعية في مجال التدريب النوعي التراكمي المستمر، ليتم افتتاحهما مطلع العام المقبل، مع تزويد كل منهما بمكتبة كاملة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية.