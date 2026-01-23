لجنة الإنقاذ الدولية تنتقد منتدى دافوس لـ"تجاهل" الأزمات

دافوس- (د ب أ)

قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري، في دافوس، أظهر "تجاهلا للمشاكل العالمية".

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في دافوس: "أعتقد أن (منتدى) دافوس به خواء عندما يتعلق الأمر بالمشاكل العالمية"، مشيرا إلى أن المنتدى كان منشغلا بأموره الداخلية فقط.

وهيمن على عناوين الأخبار القادمة من المنتدى السنوي الذي يعقد في المنتجع بجبال الألب السويسرية، استياء أوروبا إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند وكذلك ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وانتقد ميليباند حقيقة أنه بالكاد تم التطرق للأزمات الإنسانية الكبرى مثل الصراع في السودان رغم أنها تؤثر على الملايين من الأشخاص ولها وقع إقليمي واسع.

وأضاف أنه جرى أيضا تجاهل الأزمات المتعلقة بالتغير المناخي أيضا.

وأضاف: "لا يتوقف التغير المناخي لأن منتدى دافوس توقف عن التحدث عنه". وأضاف التغير المناخي والصراعات مرتبطة بشكل وثيق ويجب أن تظل على الأجندة.

وتابع ميليباند بالقول إن الولايات المتحدة تتهرب من مسؤولياتها الدولية وكذلك دول أخرى.