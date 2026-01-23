القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالفيوم

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية كيانا تعليميا بدون ترخيص في الفيوم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء وإدارة شخص لكيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الفيوم؛ للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من الشهادات والاستمارات – عدد من الكتب التعليمية الخاصة بالكيان – 2 دفتر إيصالات تحصيل رسوم من المتدربين ختم أكلاشية).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى؛ بقصد تحقيق الربح المادى.

