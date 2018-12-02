"التعليم" تحتفل بانتهاء تدريب 35 ألف معلم على برنامج التعليم الجديد

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وزير التعليم: "محتاجين ما نخفش من التغيير خاصة إننا بنغير للأفضل"

كتبت- ياسمين محمد:

احتفلت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع معهد التعليم الدولي، اليوم الأحد، باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال بجميع المحافظات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجرى تنفيذ التدريبات لما يزيد عن خمسة وثلاثين ألف من مدربى ومعلمي وموجهى رياض الأطفال على برنامج التعليم الجديد (2.0)، ومتابعة أدائهم أثناء العمل من خلال فرق العمل والدعم الفني التى تم تشكيلها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حضر الحفل الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشروع، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج، وهالة الصيرفي، ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، عن سعادته بالمشاركة فى الحفل، موجهًا الشكر لكل الجهات الداعمة للمشروع ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد التعليم الدولى؛ لإيمانهم بالمشروع القومى لمصر، كما وجه الشكر للجنة التنفيذية العليا للمشروع، موضحًا أن أسباب النجاح ترجع إلى التعاون الوثيق بين المشتركين، ومشيرًا إلى أنه يتطلع للعمل معهم فى المرحلة القادمة من المشروع.

وأشاد عمر بنجاح المرحلة الأولى والحماس الذى أظهره المشاركون، لافتًا إلى أن الجولات والزيارات بالمدارس أكدت الفائدة التى عادت سواء على المعلمين والطلاب فى نفس الوقت.

وخلال اللقاء جرت مناقشة أهم الإنجازات والنقاط المضيئة التى تمت خلال تدريبات رياض الأطفال بالمحافظات المختلفة، وأهم التحديات التى واجهها المشروع وطرق التغلب عليها.

وعلى الجانب الآخر تم عرض الدروس المستفادة من التطبيقات التى تمت على جميع المستويات، والتى شملت بناء الكوادر التدريبية بالمحافظات وتدريب موجهي رياض الأطفال ومعلمات رياض الأطفال المستوى الأول والمستوى الثانى، بالإضافة إلى مرحلة المتابعة والزيارات الصفية.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور محمد عمر فرق العمل والدعم الفني، ومنسقى الصفوف الأولى بالمحافظات والقيادات القائمة على العمل بالوزارة ومركز تطوير المناهج.