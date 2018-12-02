التعليم: بدء المرحلة الثالثة من تدريبات معلمي النظام الجديد يناير المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن المرحلة الثالثة من تدريب معلمي نظام التعليم الجديد بصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى معلمي الصف الأول الثانوي، تبدأ يناير المقبل.

وأضاف عمر، أن التدريبات تشمل 128 ألف معلم، مشيرًا إلى أنها بدأت في يوليو 2018، وتستمر حتى يونيو 2019؛ لضمان تطور المعلمين، واستيعابهم النظام الجديد: "التدريبات الجديدة مابقتش مجرد 3 ايام لكنها تدريبات مستمرة لضمان حدوث التغيير".