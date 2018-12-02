قيادات جامعة الأزهر يجرون تحليل "فيروس سي" بمبادرة "100 مليون صحة"

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، "إن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيرس سي والأمراض غير السارية تعد مشروعا قوميا، لأن الدولة تكافح من خلالها أكثر الأمراض التي عانى منها المصريون على مدى سنوات طويلة"، واصفًا المبادرة بالتحدي الكبير، ليس على مستوى مصر فقط، بل العالم بأسره.

وأوضح المحرصاوي - في بيان اليوم الأحد - أن الحملة تعمل على التركيز على بنينان المواطن المصري، خاصة أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر.

وأجرى رئيس الجامعة والدكتور أشرف البدويهي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وكافة قيادات الجامعة تحاليل الحملة اليوم الأحد، مطالبا كافة العاملين والطلاب والطالبات بالمشاركة في الحملة التي أطلقت المرحلة الثانية منها أمس في 11 محافظة (القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان).

وأكد أن الجامعة تقدم كافة الإمكانيات لتذليل العقبات لفرق المسح، مبينًا أن المصريين يقدمون للعالم مبادرة 100 مليون صحة كهدية ونموذج للمسوحات القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

ووجه رئيس الجامعة كافة القيادات بضرورة نشر الدعاية والتوعية اللازمة عن الحملة بكافة الكليات وتحفيز العاملين والطلاب على المشاركة الفعالة والإيجابية إدراكا لأهمية الصحة والحفاظ عليها، مع توفير كل الدعم للمبادرة.