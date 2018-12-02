"القابضة لمياه الشرب" تعقد ورشة عمل للتوعية بأهم متطلبات المجتمع

القاهرة - أ ش أ:

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، ورشة عمل توعوية تحت عنوان "مراجعة أدلة تنفيذ الأنشطة ومعايير التقييم لإدارات التوعية والمستجدات"؛ لاستعراض أهم مستجدات خطة التوعية للعام 2018-2019، وتحديد رؤية ومنهجية التوعية في ظل المتغيرات ومتطلبات المجتمع، وذلك بحضور مديري إدارات التوعية بشركات المياه من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -في كلمة خلال افتتاح الورشة- أهمية نشر الوعي بأهمية المياه والحفاظ عليها، وفتح قنوات اتصال جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لنشر رسائل التوعية، وتلقي الشكاوى.

وأشار إلى أهمية قياس الأثر ومردود حملات التوعية؛ لتقويمها في كل مرحلة من مراحلها لضمان وصول الرسائل التوعوية في شكلها الصحيح، وتحقيق الأثر المرجو منها.

وناقشت الورشة آليات استخدام طرق جديدة للتعريف والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والترويج للخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتوحيد برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة العامة لتجهيز جيل جديد وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الخبرات الموجودة في الشركات.

وفرقت الورشة بين منهجية العمل السنوية الممثلة في أنشطة المدارس، القوافل المائية، استقصاءات الرأي، التوعية الداخلية، والمستجدات التي فرضتها متطلبات المجتمع، من خلال تنفيذ حملات تثقيف وتوعية رجال الدين لجعلهم شركاء في توعية وتثقيف المواطنين، واستهداف أئمة المساجد والأسقف ببرنامج ثقافي للتوعية عن ترشيد استهلاك المياه، ومشاركة وزارة الصحة في تنفيذ خطة القوافل الصحية ودمجها مع القوافل المائية، وتنفيذ برنامج للتوعية الداخلية للعاملين بأهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

وتستمر الورشة على مدار 4 أيام، لمناقشة منهجية تقييم أنشطة التوعية، وتعميم تكنولوجيا تطبيق القطع الموفرة في المصالح الحكومية تنفيذا لوثيقة ترشيد استهلاك المياه، ونشر المواد الإعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.​