مقرر القومي للسكان يوضح أبعاد مشكلة الزيادة السكانية في مصر

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء، جلسة بعنوان "نقاش حول بحوث السكان والتنمية في المنطقة العربية، الفجوات والدراسات المستقبلية"، ضمن أجندة الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول تعزيز دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في التنمية.

وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار التأكيد على أهمية الدور الأساسي الذي تقوم به المجالس واللجان الوطنية للسكان في متابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وإعلان القاهرة 2013 ضمن إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف المجلس القومي للسكان في بيانه أنه إضافة إلى التعاون مع الأوساط الأكاديمية والباحثين والخبراء من المنطقة العربية لتحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية المتعلقة بالقضايا السكانية، والتوصل إلى فهم أفضل للقضايا السكانية في ضوء الظروف الراهنة وزيادة الوعي بها، وكذلك تحديد الفجوات ووضع مقترحات لتعزيز دور المجالس واللجان الوطنية للسكان.

وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان، بالدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل في مجالات السكان والتنمية، وهو ما تعمل على تنفيذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من خلال برامج وخطط وأنشطة ومبادرات تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بما يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر لها أبعاد أربعة، "البعد الأول ويتمثل في استمرار عدد السكان في الزيادة الكبيرة، يليه بعدًا ثانيا وهو انخفاض مستوى خصائص السكان وهو مرتبط بالبعد الأول، ثم البعد الثالث وهو أن عدد السكان مع زيادته يوجد على نفس المساحة تقريبا، ثم البعد الرابع وهو مترتب على الأبعاد الثلاثة السابقة وهو بعد زيادة الفروقات بين السكان".