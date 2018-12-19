وزير التنمية المحلية: تخصيص 4 آلاف متر لمشروع "شغلك جنب بيتك"

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع وزارتي الاستثمار والزراعة للتوسع في إقامة مشروع (شغلك جنب قريتك) وتخصيص مساحة من 1000 إلى 4 آلاف متر في كل قرية لإقامة مشروعات مغذية للمشروعات الكبرى.

وقال شعراوي، خلال تفقد مشروع إنشاء 4 عمارات منخفضة التكاليف تضم 80 وحدة سكنية بمركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم الأربعاء، إنه تم تكليف المحافظين بحصر الأماكن التي يمكن إقامة مصانع صغيرة بها لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بدعم التنمية في جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مناطق صناعية بها.

ويتفقد اللواء محمود شعراوي، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، طريق جنوب بحيرة قارون وأعمال تطهير البحيرة، إلى جانب زيارة مستشفى يوسف الصديق المركزي لمتابعة الاعمال الجارية والانجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى تفقد مساكن الإسكان الاقتصادي ومركز ومدينة الصديق.