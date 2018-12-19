"الرقابة الإدارية" تضبط صاحبة شركة وآخرين استولوا على ٢٥ مليون جنيه من بنك

كتب - أحمد جمعة:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، صاحبة شركة سياحة ومحامٍ حر وعامل إصلاح سيارات، انتحل صفة محامي لاستصدارهم أحكامًا قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وتبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.

وحسب بيان، الأربعاء، بالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.