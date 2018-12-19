أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

"الرقابة الإدارية" تضبط صاحبة شركة وآخرين استولوا على ٢٥ مليون جنيه من بنك

12:20 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
"الرقابة الإدارية" تضبط صاحبة شركة وآخرين استولوا على ٢٥ مليون جنيه من بنك

هيئة الرقابة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، صاحبة شركة سياحة ومحامٍ حر وعامل إصلاح سيارات، انتحل صفة محامي لاستصدارهم أحكامًا قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وتبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.

وحسب بيان، الأربعاء، بالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.

هيئة الرقابة الإدارية انتحال صفة وزارة الداخلية عملية نصب

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يكلف بسحب الأعمال من شركة المقاولات المتأخرة بمدينة العلمين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان