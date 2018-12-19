"الأرصاد": انخفاض الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح على شمال البلاد، والسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار تتكاثر على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى نهاية الأسبوع، والتي قد تكون بعد ظهر اليوم خفيفة على القاهرة.

وأشار عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مؤكدًا أن الشبورة المائية ستقل شدتها مع نشاط الرياح.

ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع في الفترة المقبلة حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث إن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة يظل مستمرا حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة ستتراوح بين 19 و20 درجة.