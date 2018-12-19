الأوقاف: بعد غد بدء توزيع 250 طن سلع غذائية مجانا على الأسر الأولى بالرعاية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مديريات الأوقاف ستبدأ على مستوى الجمهورية بعد غد الجمعة في توزيع 250 طنا من السلع الغذائية مجانا على 50 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في إطار الدور المجتمعي للوزارة ورسالتها في خدمة المجتمع .

وقال الوزير - فى بيان له اليوم الأربعاء - إن هذه السلع عبارة عن 250 ألف شنطة بواقع شنطة لكل أسرة، وتحتوى كل شنطة منها على 5 كيلو جرامات عبارة عن 3 كجم أرز و2 كجم سكر من تعبئة وتجهيز وزارة التموين لحساب وزارة الأوقاف، وذلك من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة .

وأضاف أن هذه الدفعة الأولى من السلع الغذائية والمساعدات التى يتم توزيعها لهذا العام، إضافة إلى 6 آلاف بطانية يتم توزيعها بمناسبة دخول فصل الشتاء كدفعة أولى لهذا العام، وألف مقعد دراسي ثلاثي تكفي 3 آلاف طالب سيتم توزيعها على المدارس التى تحتاج إلى مقاعد بالمناطق الأولى بالرعاية وبخاصة فى القرى والنجوع مع بداية الفصل الدراسي الثاني .